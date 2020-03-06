Препарат Цефтриаксон — антибиотик из третьего поколения цефалоспоринов. Используется лекарство в медицинской практике для борьбы с инфекциями, вызванными микроорганизмами, чувствительными к цефалоспориновому ряду. Препарат является сравнительно новым, отличается высокой эффективностью и хорошей переносимостью.

Состав препарата

Лекарство Цефтриаксон содержит в своем составе одноименное действующее вещество. Основная составляющая представляет собой цефалоспориновый антибиотик. Также средство относят к бета-лактамным антибиотикам, то есть тем, в основе химической структуры которых содержится 7-АЦК.

Важно! В препарате нет вспомогательных веществ. Основное действующее вещество само по себе представляет мелкокристаллический порошок, хорошо растворимый в воде.

Формы выпуска и производители

Препарат Цефтриаксон выпускается в виде порошка, предназначенного для приготовления растворов. Раствор может вводиться:

внутривенно;

внутримышечно.

Дозировка действующего вещества может составлять 0,25, 0,5, 1 или 2 г.

Запомните! В виде таблеток или сиропов для приема внутрь Цефтриаксон не выпускается. Также не существует форм этого препарата, предназначенных для наружного применения!

Выпуском препарата на фармацевтический рынок занимается индийская компания «Шрея Лайф Саенсиз».

Терапевтическое действие

Прием Цефтриаксона оправдан в том случае, если пациент страдает от инфекции, вызванной микроорганизмами, проявляющими чувствительность к цефалоспориновым антибиотикам. Интересно, что медикамент проявляет активность как в отношении грамположительных, так и в отношении грамотрицательных бактерий.

Наиболее часто препарат используют в борьбе со стафилококковыми и стрептококковыми инфекциями. В отношении энтерококков, хемофилюса и ряда других грамотрицательных бактерий средство не эффективно.

Цефтриаксон может использоваться в лечении сифилиса, в том числе и вторичного.

Показания, противопоказания и побочные действия

Инструкция по применению Цефтриаксона предоставляет полный список показания для использования препарата, противопоказаний и побочных эффектов.

Показания (при чувствительности патогенных микроорганизмов) Противопоказания Побочные эффекты Сепсис Повышенная чувствительность к цефалоспоринам Крапивница, сыпь, зуд; реже бронхоспазм, эозинофилия, анафилаксия Менингит Нарушения функции почек Тошнота, рвота, диарея Боррелиоз Лайма диссеминированной формы (как раннее, так и позднее заболевание) Неспецифический язвенный колит Боли в животе, нарушения функции печени, нарушения вкуса, дисбактериоз Различные инфекции брюшной полости, включая перитонит, инфекции желчных путей и др. Нарушения функции печени Анемия, лейкоцитоз, лейкопения, нарушения в свертывающей системе крови Инфекционные поражения костей, суставов, мягких тканей, ран Энтериты и колиты, вызванные приемом антибиотиков Анурия, олигурия или нарушение функции почек Инфекции дыхательных путей, ЛОР-органов, мочевыводящих путей Недоношенные и новорожденные дети с гипербилирубинемией Флебиты, образование болезненных инфильтратов в месте введения Инфекционные процессы у пациентов с низким иммунным статусом Головные боли, головокружения, носовые кровотечения Инфекционные поражения половых органов, включая гонорею и сифилис Кандидоз, суперинфекция

Важно! Все противопоказания, кроме повышенной чувствительности к цефалоспоринам, являются относительными. При необходимости препарат может применяться.

Инструкция по применению

Инструкция по применению Цефтриаксона проста для понимания. В ней указаны рекомендуемые дозы препарата в зависимости от возраста пациента и конкретного заболевания, а также предпочтительный способ введения.

Общие рекомендации

Для внутримышечного введения 1г препарата рекомендуется развести в 3,5 мл 1% раствора лидокаина. Получившуюся смесь вводят глубоко в ягодичную мышцу. Цефтриаксон на лидокаине запрещено вводить внутривенно!

Для внутривенного введения 1г средства разводится в 10 мл воды для инъекций. Вводить Цефтриаксон рекомендовано медленно, в течение 2-4 минут минимум. Для выполнения инфузионного введения используют 2г препарата, разведенных 0,9% растворе хлорида натрия. Альтерантивой хлориду натрия могут быть 5% раствор декстрозы или фруктозы, 10% раствор декстрозы.

Запомните! Цефтриаксон и алкогольные напитки категорически несовместимы!

После применения медикамента стоит с осторожностью садиться за руль, так как антибиотик может вызывать головокружения и головные боли.

Рекомендуемая дозировка и режим приема

Рекомендуемая суточная доза препарата для взрослых и детей старше 12 лет — 1-2г препарата однократно в 24 часа. Альтернативой может быть разделение одного приема на 2 (каждые 12 часов) по 0,5 или 1г соответственно.

Если инфекция тяжелая или спровоцирована умеренно-чувствительной микрофлорой, рекомендуется повысить суточную дозу до 4г.

Для лечения гонореи используют 250 мг препарата однократно с помощью внутримышечного введения.

При тяжелой почечной или печеночной недостаточности важно контролировать концентрацию Цефтриаксона в крови.

Длительность терапии, в зависимости от возбудителя, может меняться и составлять от 4 до 14 дней.

Цефтриаксон для детей

Цефтриаксон детям может назначаться с любого возраста. Новорожденным рекомендуется рассчитывать дозу, ориентируясь на правило 20-50 мг\кг\сут. Из-за незрелости ферментной системы дозу в 50 мг\кг превышать не рекомендовано. Детям с грудного возраста и до 12 лет выбирают дозу, исходя из правила 20-75 мг\кг. Если вес ребенка превышает 50 кг, можно переходить на взрослые дозировки.

Запомните! Если планируется лечить ребенка Цефтриаксоном в дозе более 50 мг\кг, предпочтительный способ введения — внутривенная инфузия минимум на 30 минут.

Аналоги лекарства

На современном фармацевтическом рынке есть аналоги Цефтриаксона как по действующему веществу, так и по эффекту.

По действующему веществу

К аналогам по действующему веществу относят:

Роцефин — препарат швейцарского производства; Лендацин — средство, производимое в Австрии; Азаран — сербский аналог Цефтриаксона; Стерицеф — индийский аналог оригинального препарата и др.

Все эти медикаменты имеют в своем составе Цефтриаксон, обладают теми же показаниями, противопоказаниями и побочными эффектами.

Аналоги по эффекту

К аналогам Цефтриаксона по эффекту можно отнести все антибиотики, обладающие широким спектром действия. Например:

Ампициллин, выпускаемый в форме таблеток, растворов для инъекций; Аугментин, имеющий в своем составе помимо ампициллина еще и клавулановую кислоту; Бензилпенициллин, также отличающийся широким спектром действия; Бисептол, имеющий в своем составе ко-тримоксазол и др.

Выбирая аналог Цефтриаксона по эффекту, необходимо ориентироваться на рекомендации врача. Самостоятельно заменять один препарат другим запрещено!

Отзывы о лекарстве врачей и пациентов

Цефтриаксон пользуется популярностью как среди врачей, так и среди пациентов. Причина проста: препарат относится к последнему поколению цефалоспоринов, отличается хорошей переносимостью, выраженной эффективностью в отношении патогенных микроорганизмов.

Среди недостатков лекарства как врачи, так и пациенты отмечают возможность только инъекционного введения, относительную болезненность внутримышечных уколов.

Где купить Цефтриаксон?

Препарат относится к группе рецептурных, как и любой антибиотик.

Цена на один флакон с дозировкой в 1г может составлять от 25 до 30 рублей.

Флакон с дозировкой в 2г стоит до 70 рублей в аптеках.

Стоимость 50 флаконов с дозировкой по 1 г доходит до 1000 рублей.

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